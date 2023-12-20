Солдаты ВСУ признались в мрачном настроении на фронте с приближением зимы

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) становятся все мрачнее с приближением зимы из-за разочарования, что они перешли в режим обороны, а российские войска наращивают силы. Об этом сообщил портал Naharnet.

В основном украинские бойцы жалуются на недостаток ресурсов для качественного обучения операторов беспилотников и ремонта машин в сжатые сроки. В то же время дроны ВСУ работают на высоте до 500 метров, тем самым уступая более дальнобойным российским беспилотникам с лучшим программным обеспечением, которые могут подняться на две тысячи метров и избежать систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Также российская армия лучше украинской с точки зрения снабжения, пишет издание. Так, некоторые подразделения ВСУ на протяжении нескольких месяцев ожидают, когда им поставят обещанное вооружение, а другие укомплектованы лишь на 60%, отметила газета.

По данным журналистов, украинских бойцов беспокоит отсутствие поддержки от Запада. В итоге бойцы чувствуют, что не только они ослабевают, но и российская сторона становится сильнее, отметил экс-генерал армии Британии Ричард Бэрронс.

Командир одного из мехбатальонов ВСУ сообщил журналистам, что их главная цель на зиму — потерять как можно меньше людей. А зимой освободить города не представляется возможным, потому что у россиян слишком много живой силы.

Россия планирует вести военные действия на Украине вплоть до 2026 года и взять города Харьков, Запорожье и Днепр. Об этом написало издание Bild. Насколько достоверна публикация в немецкой газете, на какой срок планируют военные кампании и чего ожидать от ВСУ в ближайшее время — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее военный эксперт Кнутов рассказал о тяжелой ситуации на фронте для ВСУ и назвал самые тяжелые для них направления.