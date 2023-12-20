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ВСУ превратили дома населенных пунктов под Артемовском в склады для боеприпасов

Марочко: ВСУ формируют склады боеприпасов в домах в районе Часова Яра

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РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) организуют склады боеприпасов в домах под Артемовском. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Его собственные источники рассказали, что склады нашли в районе подконтрольного Киеву города Часов Яр на артемовском участке фронта в Донбассе. Склады разместили около частных домостроений, а также в подвалах многоквартирных домов

По его словам, из этого можно сделать вывод, что ВСУ пренебрегают безопасностью жителей районов.

Россия планирует вести военные действия на Украине вплоть до 2026 года и взять города Харьков, Запорожье и Днепр. Об этом написало издание Bild. Насколько достоверна публикация в немецкой газете, на какой срок планируют военные кампании и чего ожидать от ВСУ в ближайшее время — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в Запорожье назвали возможные сроки обрушения фронта ВСУ.

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