В Харькове произошла серия взрывов

В Харькове раздалась серия взрывов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинский телеканал «Суспiльне» («Общественное»).

Накануне стало известно о взрывах в Черноморске и Одессе.

16 декабря издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Киевской области Украины. При этом издание «Общественное» написало, что в украинской столице также произошли взрывы.

Позже мэр Виталий Киева Кличко заявил о взрывах в Подольском районе города.

10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как подчеркивают в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили о первом налете на Киев российских черных дронов.