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Солдаты ВСУ признались, что отчаялись из-за превосходства армии России

CNN: украинские военные пожаловались на превосходство ВС России

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались на ежедневные атаки российских бойцов и на тяжелые условия. Об этом CNN Ник Уолш.

«По сорок российских дронов атакуют украинские окопы ежедневно. <…> российская РЭБ глушит дроны тоже», — уточнил он репортаже.

Украинские военные признались журналисту, что несут серьезные потери из-за этого падают духом.

По словам Уолша, на Украине «царят грязь <…> и напоминания об иссякающей американской помощи».

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

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