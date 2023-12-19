Солдаты ВСУ признались, что отчаялись из-за превосходства армии России

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались на ежедневные атаки российских бойцов и на тяжелые условия. Об этом CNN Ник Уолш.

«По сорок российских дронов атакуют украинские окопы ежедневно. <…> российская РЭБ глушит дроны тоже», — уточнил он репортаже.

Украинские военные признались журналисту, что несут серьезные потери из-за этого падают духом.

По словам Уолша, на Украине «царят грязь <…> и напоминания об иссякающей американской помощи».

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.