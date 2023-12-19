Путин перечислил необходимые для сильной армии аспекты

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания расширенной коллегии Министерства обороны РФ заявил, что страна ждет отдачи от Вооруженных сил России и ей нужна надежная и крепкая армия, которая будет отвечать национальным интересам. Об этом сообщает ТАСС.

По словам президента, у российской армии есть все, и Родина ждет отдачи. Он также отметил, что России нужны «крепкие, надежные, хорошо вооруженные, мотивированные вооруженные силы».

«Вооруженные силы не смогут этого сделать без крепкой экономики, без четкой работы промышленности в целом и ОПК в частности. И самое главное — без опоры на народ России. На многонациональный народ, на русский народ, на другие народы РФ», — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что спецоперация продемонстрировала, что необходимо перестраивать систему связи и эффективнее применять современные технологии разведки. Также он отметил необходимость применения целеуказания и контрбатарейной борьбы, а также наращивания возможностей спутниковой группировки России. Путин подчеркнул, что современные средства разведки надо применять не только в зоне СВО, но и на глобальном уровне.

Ранее Путин оценил боеготовность российского флота в 2023 году.