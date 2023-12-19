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Путин заявил, что Россия не будет воевать с Европой

Путин: США пугали Европу Москвой, но мы не собираемся воевать

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не планирует воевать с Европой. Об этом он сказал на заседании коллегии Минобороны, сообщает РИА Новости.

«США очень беспокоило сближение России с Европой, они пугали Москвой, но Москва не собиралась воевать с Европой и сейчас не собирается», — сказал он.

Большая часть выступления президента была посвящена Специальной военной операции (СВО). Она помогла выявить ряд недостатков в работе Минобороны.

СВО показала, что необходимо перестраивать систему связи и эффективнее применять современные технологии разведки. Также Путин отметил необходимость применения целеуказания и контрбатарейной борьбы, а также наращивания возможностей спутниковой группировки России.

Лидер страны также оценил готовность российского флота. Уровень подготовки он назвал достаточно высоким. В целом Путин подчеркнул, что 2023 год выдался для Вооруженных сил РФ напряженным, однако солдаты сумели эффективно решать задачи в зоне СВО и обеспечивать суверенитет страны на глобальном уровне.

Ранее Путин указал на резкий рост активности НАТО.

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