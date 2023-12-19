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На Украине заявили о желании покупать оружие напрямую у американских компаний

Умеров: Украина готова закупать оружие напрямую у американских компаний

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Украина готова напрямую закупать оружие у американских компаний и создавать с ними совместные предприятия. Об этом сообщил министр обороны республики Рустем Умеров на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Поводом для этих заявлений стал визит в Киев помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена.

«Украина готова инвестировать в совместные оборонные предприятия и напрямую закупать оружие и технику у американских компаний», — написал Умеров.

Министр добавил, что на встрече также обсуждались вопросы проведения саммита НАТО в Вашингтоне в следующем году.

19 декабря в Пентагоне назвали дату исчерпания средств для Украины.

В тот же день конгрессмен США резко высказался об Украине и ее финансировании.

10 декабря в ВСУ рассказали, сколько самолетов хотели бы получить от Запада.

Ранее в сенате США дали понять, что пока далеки от заключения соглашения о помощи Украине.

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