На Украине заявили о желании покупать оружие напрямую у американских компаний

Украина готова напрямую закупать оружие у американских компаний и создавать с ними совместные предприятия. Об этом сообщил министр обороны республики Рустем Умеров на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Поводом для этих заявлений стал визит в Киев помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена.

«Украина готова инвестировать в совместные оборонные предприятия и напрямую закупать оружие и технику у американских компаний», — написал Умеров.

Министр добавил, что на встрече также обсуждались вопросы проведения саммита НАТО в Вашингтоне в следующем году.

19 декабря в Пентагоне назвали дату исчерпания средств для Украины.

В тот же день конгрессмен США резко высказался об Украине и ее финансировании.

10 декабря в ВСУ рассказали, сколько самолетов хотели бы получить от Запада.

Ранее в сенате США дали понять, что пока далеки от заключения соглашения о помощи Украине.