На Украине заявили о желании покупать оружие напрямую у американских компаний

Украина готова напрямую закупать оружие у американских компаний и создавать с ними совместные предприятия. Об этом сообщил министр обороны республики Рустем Умеров на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Поводом для этих заявлений стал визит в Киев помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена.
«Украина готова инвестировать в совместные оборонные предприятия и напрямую закупать оружие и технику у американских компаний», — написал Умеров.
Министр добавил, что на встрече также обсуждались вопросы проведения саммита НАТО в Вашингтоне в следующем году.
19 декабря в Пентагоне назвали дату исчерпания средств для Украины.
В тот же день конгрессмен США резко высказался об Украине и ее финансировании.
10 декабря в ВСУ рассказали, сколько самолетов хотели бы получить от Запада.
Ранее в сенате США дали понять, что пока далеки от заключения соглашения о помощи Украине.