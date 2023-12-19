Бывшего директора оборонного завода осудили за растрату на 4 года

Бывший временный генеральный директор оборонного Новосибирского завода искусственного волокна (НЗИВ) Рустам Исмайлов осужден на четыре года и один месяц колонии за растрату 155,5 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

«Окончательно Исмайлову Р. И. определено наказание в виде 4 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — указано в документах.

Исмайлов был освобожден в зале суда, так как суд принял во внимание то время, которое осужденный провел в СИЗО во время следствия и суда. Его признали виновным по трем эпизодам ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере), ч. 3 и 4 ст. 159 (мошенничество в крупном размере) и двум эпизодам ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

До этого два бизнесмена получили сроки за мошенничество при строительстве космодрома Восточный.

Ранее бывшего офицера ФСБ осудили условно и лишили звания за мошенничество.