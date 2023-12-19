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США и ЕС обсуждают создание конвоев для Красного моря

WSJ: США и ЕС обсуждают сопровождение судов в Красном море для защиты перевозок

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Армия обороны Израиля

Соединенные Штаты и Европейский союз обсуждают сопровождение судов в Красном море для защиты перевозок от нападений боевиков движения «Ансар Аллах» (хуситов), которые контролируют значительную часть Йемена, в том числе — побережье Красного моря. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

«Власти США и Европы обсуждают услугу морского сопровождения в Красном море», — сообщили в газете.

По данным издания, США также продолжают добиваться поддержки своей инициативы у Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

До этого посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов заявил, что торговым судам, которые хотят перестроить свои маршруты из-за атак хуситов в Красном море, можно разрешить использовать Северный морской путь.

18 декабря официальный представитель «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы нанесли удары по танкеру Swan Atlantic и контейнеровозу Clara, которые якобы связаны с Израилем.

Ранее США отправили авианосную ударную группу в Аденский пролив из-за атак хуситов.

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