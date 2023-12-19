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Российский боец назвал число бойцов ВСУ, которых уничтожили за два месяца

БПЛА ставропольских десантников за два месяца уничтожили около 140 военных ВСУ

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Alexander Ermochenko/Reuters

Один из расчетов ударных беспилотников ставропольских десантников за два месяца уничтожил около 140 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал оператор расчета с позывным «Санта», пишет РИА Новости.

Российский боец объяснил, что как только солдаты находят цели, тут же запускают две «птицы» — беспилотника.

«Первая с боеприпасом для сброса, чтобы разобрать блиндаж, вторая тоже взлетает с нагрузкой. Это делается для того, чтобы если из блиндажа выбежит пехота, то сразу ее отработать. Только за последние два месяца наш расчет уничтожил около 140 украинских боевиков и 230-240 ранил», — рассказал «Санта».

При этом украинские противники постоянно устраивают вылазки ночью, отметил он. То есть в темное время суток они перемещаются, проводят ротации, а днем этого не делают. А если видят российские беспилотники в небе, то разбегаются.

«Санта» предположил, что ночью украинские солдаты более уверенно себя чувствуют, потому что надеются на скрытность. Но российская сторона и к этому приспособилась и на ночных полетах беспилотников действует гораздо эффективнее, потому что в темноте лучше видно тепло издалека.

«Поэтому и в темное время суток мы им не даем спокойно перемещаться, а методично их уничтожаем», — заключил боец.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что самоходные артиллерийские установки «Гиацинт-С» из группировки войск «Запад» успешно уничтожили опорный пункт и боевую технику ВСУ на Купянском направлении.

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Операция на Украине
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