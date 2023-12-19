Российский боец назвал число бойцов ВСУ, которых уничтожили за два месяца

Один из расчетов ударных беспилотников ставропольских десантников за два месяца уничтожил около 140 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал оператор расчета с позывным «Санта», пишет РИА Новости.

Российский боец объяснил, что как только солдаты находят цели, тут же запускают две «птицы» — беспилотника.

«Первая с боеприпасом для сброса, чтобы разобрать блиндаж, вторая тоже взлетает с нагрузкой. Это делается для того, чтобы если из блиндажа выбежит пехота, то сразу ее отработать. Только за последние два месяца наш расчет уничтожил около 140 украинских боевиков и 230-240 ранил», — рассказал «Санта».

При этом украинские противники постоянно устраивают вылазки ночью, отметил он. То есть в темное время суток они перемещаются, проводят ротации, а днем этого не делают. А если видят российские беспилотники в небе, то разбегаются.

«Санта» предположил, что ночью украинские солдаты более уверенно себя чувствуют, потому что надеются на скрытность. Но российская сторона и к этому приспособилась и на ночных полетах беспилотников действует гораздо эффективнее, потому что в темноте лучше видно тепло издалека.

«Поэтому и в темное время суток мы им не даем спокойно перемещаться, а методично их уничтожаем», — заключил боец.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что самоходные артиллерийские установки «Гиацинт-С» из группировки войск «Запад» успешно уничтожили опорный пункт и боевую технику ВСУ на Купянском направлении.