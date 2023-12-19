«Гиацинты» ЗВО уничтожили опорный пункт и боевую технику ВСУ

Минобороны РФ сообщило, что самоходные артиллерийские установки «Гиацинт-С» из группировки войск «Запад» успешно уничтожили опорный пункт и боевую технику ВСУ на Купянском направлении в рамках специальной военной операции (СВО). Об этом пишет РИА Новости.

Старший наводчик САУ «Гиацинт-С», известный под позывным «Волына», рассказал, что основными целями были техника, танки, артиллерия и опорные пункты противника. Недавно был поражен опорный пункт противника, а также польская самоходная артиллерийская установка Krab.

Расчеты продемонстрировали высокую слаженность и профессионализм, подчеркнул наводчик.

Представители оборонного ведомства отметили, что выполнение боевых задач происходит в любых погодных условиях. Тактика круглосуточной артиллерийской карусели сбивает противника с толку, заставляя его использовать больше боеприпасов и раскрывать свои замаскированные огневые позиции.

Вчера сообщалось, что ВСУ потеряли более 60 военных на Купянском направлении. Помимо потерь в живой силе, ВСУ лишились трех боевых машин пехоты, двух бронетранспортеров и самоходной артиллерийской установки «Гвоздика».

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.