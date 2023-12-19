Военный ВСУ: Украину ждет самый страшный год конфликта

Младший сержант 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк рассказал в интервью каналу NTA о том, что следующий год будет самым страшным для Украины. Он подчеркнул, что общество должно осознавать возможность наступления войны даже на территории, которая сейчас является мирной.

Сиротюк выразил свою озабоченность и призвал общество к осознанию сложности ситуации.

Младший сержант также отметил, что без мобилизации почти всего населения, способного к службе, ВСУ не смогут достичь значимых успехов. Он осудил украинцев, которые избегают отправки на фронт и «прячутся в женских юбках». По его словам, уклонистов рано или поздно призовут в российскую армию.

Ранее начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов заявил о продолжении принудительной мобилизации. Он отметил нехватку людей в Силах обороны Украины и предупредил о продолжении потерь среди военнослужащих. Буданов подчеркнул необходимость поддержания численности армии.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В результате военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Военное положение на Украине неоднократно продлевали.

9 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которыми продлевается военное положение и мобилизация в стране на три месяца. Теперь мобилизация и военное положение в стране будут действовать до 14 февраля 2024 года. 23 ноября в Раде сообщили о подготовке общего закона о мобилизации.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.