США направили выделенные Украине средства для восполнения собственных запасов вооружений

Оставшиеся для помощи Украине средства были направлены властями США для компенсации собственных оскудевших запасов вооружений. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает РИА Новости.

«Мы направили оставшиеся доступные средства на восполнение наших поставок, замены того, что мы отправляем Украине», — сообщил Кирби, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

18 декабря стало известно, что сенат США все еще не согласовал значимые вопросы по выделению помощи Украине.

В тот же день сообщалось, что причиной этого стали разногласия у республиканцев и влияние Трампа.

Считается, что американские законодатели вряд ли до конца года согласуют вопросы в рамках сделки по ужесточению миграционного законодательства в обмен на поддержку новой многомиллиардной помощи Украине.

Ранее в ЕС начали обсуждать сокращение помощи Украине от США.