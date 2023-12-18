Путин рассказал, скольких выпускников колледжей призывают в армию

Президент России Владимир Путин заявил, что 20% выпускников российских колледжей призываются в армию на срочную службу. Слова главы государства приводит агентство ТАСС.

«В России 800 тыс. выпускников техникумов и колледжей, из них призываются в армию на срочную службу только 20%», — пояснил Путин.

Так глава государства ответил на вопрос о том, как часто призывают тех выпускников, которые были приняты в учебные заведения по целевому набору.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявлял, что из-за трудной военно-политической обстановки в стране необходимо увеличить срок службы в армии до двух лет.

Чиновник подчеркнул, что конечное решение будет зависеть от решения президента страны. Сейчас срок срочной службы в армии составляет один год.

В октябре российским срочникам разрешили подписывать контракты на службу в ФСБ.

При этом в ноябре в Минобрнауки сообщили, что выпускникам российских колледжей могут сократить сроки обучения. В ведомстве отмечали, что ускоренное обучение разрешено законом.

Ранее в Госдуме призвали ввести медосмотры военнообязанных с 14 лет.