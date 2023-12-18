Рогов раскрыл финал украинского плана «Б»

Замысел украинских властей на случай приостановки военной и финансовой помощи со стороны западных стран завершится бегством руководства страны и ее банкротством. Таким мнением поделился с РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Свое заявление чиновник сделал в ответ на слова советника президента Украины по экономическим вопросам Олега Устенко, который сообщил журналистам, что у Украины, на случай прекращения западной помощи, есть план «Б», основанный на внутренних заимствованиях.

«Так называемый украинский план «Б» закончится для преступной команды Зеленского бегством из страны и банкротством обескровленной и разграбленной ими же Украины», — предположил Рогов.

По его словам, в плане «Б», вторая буква русского алфавита расшифровывается как «бежать». Рогов уверен, что план предполагает продолжение стратегии украинских властей «войны с собственным народом за счет этого же народа».

Советник Зеленского Устенко заявлял, что власти Украины надеются получить помощь от Евросоюза до 25 декабря, иначе придется переходить к плану «Б».

В ноябре в минобороны Украины спрогнозировали скорое поражение в конфликте без денег Запада.

Ранее в США назвали сроки поражения Украины без помощи союзников.