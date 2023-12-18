На коллегии Минобороны с участием Путина подведут итоги деятельности ВС РФ в 2023 году

Президент России Владимир Путин проведет 19 декабря расширенное заседание коллегии Минобороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«На заседании в Национальном центре управления обороной будут подведены итоги деятельности Вооруженных Сил РФ в 2023 году», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе мероприятия будут поставлены задачи на следующий год и определены приоритеты дальнейшего развития армии и флота России.

В Кремле добавили, что с основным докладом выступит министр обороны Сергей Шойгу. В заседании также примут участие командования военных округов, видов и родов войск ВС РФ, руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти.

В начале декабря Шойгу рассказывал на селекторном совещании, что российские войска расширяют зоны контроля на всех направлениях ведения зоны специальной военной операции (СВО). По словам министра, ВС РФ занимают более выгодные позиции и продолжают вести активную оборону.

По словам министра, «тотальная мобилизация» и западное оружие не помогли Украине переломить ход военных действий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Шойгу оценил результаты контрнаступления Украины.