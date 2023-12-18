В ВСУ рассказали о трудностях с личным составом

Украинский генерал Александр Тарнавский рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают сложности с личным составом на передовой. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, сейчас бойцы на передовой не такие свежие и отдохнувшие. Тарнавский добавил, что каждый командир ВСУ должен иметь резерв для ротации солдат, поэтому сейчас все бригады прорабатывают способы для предоставления отдыха личному составу.

Он также уточнил, что Киев надеется на поставки истребителей F-16, с которыми «все будет совершенно по-другому».

До этого британская газета Financial Times писала, что западные страны обсуждают вариант с «заморозкой» конфликта на Украине. При таком сценарии Киев может занять оборонительную позицию, а интенсивность боевых действий может пойти на спад. На Западе некоторые из самых ярых сторонников Украины сейчас говорят о необходимости для Киева признать замороженный конфликт и преподнести в медиа это в качестве «победы».

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.