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В ВСУ заявили о сокращении масштаба операций по всей линии фронта

Генерал Тарнавский: ВСУ сократили масштаб операций из-за нехватки боеприпасов

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Kuba Stezycki/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сократили масштаб операций, поскольку испытывают нехватку боеприпасов по всей линии фронта. Об этом в интервью агентству Reuters заявил командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.

По его словам, у ВСУ есть проблема с боеприпасами, особенно с постсоветскими снарядами — 122 мм и 152 мм.

И сегодня эти проблемы существуют по всей линии фронта... Тех объемов (иностранной помощи. — «Газета.Ru»), которые мы имеем сегодня, недостаточно для нас, учитывая наши потребности. Поэтому мы перераспределяем их. Мы перепланируем задачи, которые ставили перед собой, и делаем их меньше, потому что нам нужно их обеспечить», — сказал Тарнавский.

Он указал, что ВСУ перешли к оборонительным действиям в некоторых районах. При этом в некоторых районах украинские войска продолжают пытаться наступать, заявил командующий группировкой.

Также он отметил, что ВСУ испытывают трудности с личным составом на линии фронта.

«Да, сегодня они (украинские военнослужащие. — «Газета.Ru») не такие свежие, не такие отдохнувшие», — сказал Тарнавский.

До этого бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что по его данным, Вооруженные силы Украины теряют до 90% мобилизованных из-за некомпетентности Киева.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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