Власти Грузии объявили о создании 100-тысячного военного резерва

100-тысячный военный резерв будет создан в Грузии в течение ближайших десяти лет. Об этом заявил министр обороны республики Джуаншер Бурчуладзе. По его словам, которые цитирует газета «Взгляд», данное решение принято для развития «гражданской и территориальной обороны».

«Поэтому в наших планах в течение десяти лет сформировать резерв численностью 100 тысяч человек», — сообщил Бурчуладзе.

По его словам, для этого имеются все условия — инфраструктура, униформа, арсенал и т.д.

Издание отмечает, что на сегодняшний день численность Вооруженных сил Грузии составляет порядка 37 тысяч человек.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус призвал к перевооружению Европы на фоне растущих угроз. В интервью Welt am Sonntag он заявил, что к концу десятилетия в мире могут появиться новые вызовы, а фокус США рискует сместиться в сторону Индо-Тихоокеанского региона.

По его словам, Россия значительно увеличивает военную мощь, что несет угрозу странам Балтии, Грузии и Молдавии. В то же время, по прогнозам главы Минобороны ФРГ, Соединенные Штаты в будущем сократят военное присутствие в Европе.

Ранее в Грузии опровергли тайные переговоры с Россией.