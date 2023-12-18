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В Минздраве РФ заявили, что ВСУ специально атакуют медучреждения новых регионов РФ

Мурашко: ВСУ целенаправленно атакуют медицинские объекты в новых регионах РФ

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима в Совете Федерации заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) специально атакуют медицинские учреждения в новых регионах России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Медицинские здания, в том числе те, которые уже были отремонтированы, также повторно подвергаются налетам, причем это целенаправленно, прекрасно знают, что это медицинские организации», — поделился Мурашко.

До этого заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев говорил, что интеграция Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России — задача исключительной важности.

По его словам, уровень предоставления социальных и государственных услуг в новых регионах должен соответствовать общероссийскому.

Ранее жителя Кузбасса задержали за попытку вступить в ряды ВСУ.

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