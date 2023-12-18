В Британии забили тревогу из-за военного шага России

Российские военные активно разворачивают новейшую боевую систему «Авангард». Об этом написал журналист Уилл Стюарт для издания Daily Express.

В публикации напомнили, что президент России Владимир Путин описывал ракету как «метеорит». Она может быть запущена из-за пределов земной атмосферы и поразить несколько целей в любой точке мира менее чем за 30 минут.

По словам старшего научного сотрудника по военно-космической деятельности Международного института стратегических исследований Дугласа Барри, такое оружие сократит время, которое тратят на то, чтобы добраться до цели. Также меньше времени будет уходить на принятия решения о любой попытке вступить в бой или каким-либо другим образом отреагировать на его запуск.

До этого стало известно, что российские военнослужащие в зоне специальной военной операции активно используют устройство, которое может с земли уловить дрон противника на расстоянии более 1,5 км: детектор заблаговременно подает сигнал о приближении беспилотного летательного аппарата. Директор по развитию компании-разработчика 3mx Сергей Шандобыло сообщил, что военные предлагают инженерам способы улучшить детектор.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.