Российских разведчиков наградили на передовой

Разведчикам воздушно-десантных войск (ВДВ) вручили государственные награды на передовых позициях. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, награды получили военные, проходящие службу на Артемовском направлении. Бойцы получили награды «за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе проведения специальной военной операции».

«Военнослужащим были вручены ордена Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевские кресты III и IV степени, медали «За отвагу», «За храбрость», Суворова, «За воинскую доблесть», — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что награды бойцам вручали на передовой непосредственные командиры.

До этого заместитель главы Минобороны РФ Юнус-Бек Евкуров вручил российской группировке войск в Сирии орден Суворова. По словам замминистра, награждение — высокая оценка государством работы командования, солдат и гражданского персонала.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.