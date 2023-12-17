На Западе заявили о преимуществе ВС РФ над ВСУ

Преимущество российских войск над украинскими становится все более очевидным из-за плана президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет британское издание Daily Express со ссылкой на вице-маршала авиации Британии в отставке Шона Белла.

По мнению Белла, ставка Путина на усталость Запада от конфликта сыграла в пользу России. Украина, в свою очередь, осталась в уязвимом положении из-за нехватки вооружения и разногласий западных партнеров по поводу дальнейшей поддержки.

«Преимущество России на поле боя становится все более очевидным. Сама же Украина не смогла добиться значительных успехов на фронте <...> Киев получает помощь и оружие от своих европейских союзников, но этот поток замедлился до минимума, а помощь от США задерживается из-за блокирования законопроекта в конгрессе. Все эти ссоры играют на руку Владимиру Путину», — пояснил Белл.

Он также добавил, что президентские выборы в США могут негативно сказаться на ситуации для Украины.

До этого газета «Украинская правда» писала, что в Николаеве участников акции в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ) не пустили в бомбоубежище во время воздушной тревоги.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.