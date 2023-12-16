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ВС РФ за минувшие сутки отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении

Минобороны РФ: на Донецком направлении за сутки отражено четыре атаки ВСУ

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Российские военные за прошедшие сутки отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

По данным ведомства, сражения произошли вблизи поселка Белогоровка в Луганской народной республике (ЛНР) и в районе поселка Победа в Донецкой народной республике (ДНР). В ходе боевых действий подразделения «Южной» группировки войск совместно с авиацией и артиллерией успешно сдержали натиск бойцов 79-й и 95-й десантно-штурмовых бригад украинских войск, а также штурмовых групп 81-й аэромобильной бригады ВСУ.

«Кроме того, в районах населенных пунктов Красное, Клещеевка, Кирово и Курдюмовка <...> нанесено поражение живой силе и технике 5-й штурмовой, 24-й, 30-й и 93-й механизированных бригад ВСУ», — говорится в заявлении.

Согласно информации министерства, всего за указанный промежуток времени украинские войска потеряли до 290 солдат на Донецком направлении. Более того, ВС РФ вывели из строя один украинский танк и две боевые машины пехоты (БМП).

Также отряды ВСУ лишились четырех автомобилей, одного орудия Д-30 и двух гаубиц «МСТА-Б». В ведомстве добавили, что вместе с этим украинские подразделения потеряли две самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика».

Ранее украинские пограничники добровольно сдались в плен ВС РФ на границе Курской области.

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