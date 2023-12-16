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МИД РФ назвал бездоказательными обвинения в военном сотрудничестве с КНДР

Замглавы МИД Руденко назвал бездоказательными обвинения РФ в ВТС с КНДР

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KCNA/Reuters

Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко назвал бездоказательными обвинения РФ в военно-техническом сотрудничестве (ВТС) с КНДР в обход санкций ООН. Его слова приводит «Интерфакс».

Дипломат подчеркнул, что санкции ООН не мешают РФ развивать взаимовыгодное сотрудничество с КНДР по тем направлениям, «которые не осложнены какими-либо ограничениями».

Комментируя сотрудничество двух стран в космической отрасли, Руденко заявил, что «совместное изучение и мирное освоение [космоса] служит интересам всего человечества».

До этого Путин назвал военно-техническое сотрудничество РФ и КНДР перспективным, несмотря на соблюдение российскими властями санкций Совета Безопасности ООН.

В 2006 году Совбез ООН запретил поставки, продажу или передачу КНДР любой военной техники и вооружений, а также материалов, оборудования, товаров и технологий, которые могут быть использованы в северокорейских программах по созданию оружия массового уничтожения. В 2017 году Совет Безопасности ООН принял резолюции о запрете на работу граждан КНДР за рубежом, а также запрете на импорт северокорейского угля, железа, свинца и морепродуктов, а также на экспорт в КНДР нефти и нефтепродуктов из государств — членов ООН.

Ранее Ким Чен Ын назвал Тихоокеанский флот России залогом безопасности в Азии и мире.

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