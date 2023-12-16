В Германии заявили о необходимости обеспечить безопасность кораблей в Красном море

Военный флот ФРГ должен защищать торговые корабли в Красном море. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на заявление главы комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн после нападения на принадлежащее немецкой компании судно, передает РИА Новости.

«Председатель комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн поддерживает возможное участие ВМС Германии в защите свободного морского судоходства в Красном море», — пишет DPA.

Как заявила депутат, всем зависящим от поставок товаров через Красное море странам необходимо принимать участие в защите торговых путей в регионе. Она подчеркнула, что это касается и европейских компаний-перевозчиков.

15 декабря сообщалось, что контейнеровоз MSC Palatium III под либерийским флагом загорелся в Красном море после попадания ракеты, которую выпустили повстанцы-хуситы со стороны Йемена. В этот день компания Maersk сообщила, что приостановила контейнерные перевозки в Красном море после атаки на судно компании.

Ранее сообщалось, что США созовут коалицию в Красном море для сдерживания атак хуситов на суда.