Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Германии заявили о необходимости обеспечить безопасность кораблей в Красном море

В бундестаге призвали флот ФРГ обеспечить безопасность кораблей в Красном море

close
100%
Армия обороны Израиля

Военный флот ФРГ должен защищать торговые корабли в Красном море. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на заявление главы комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн после нападения на принадлежащее немецкой компании судно, передает РИА Новости.

«Председатель комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн поддерживает возможное участие ВМС Германии в защите свободного морского судоходства в Красном море», — пишет DPA.

Как заявила депутат, всем зависящим от поставок товаров через Красное море странам необходимо принимать участие в защите торговых путей в регионе. Она подчеркнула, что это касается и европейских компаний-перевозчиков.

15 декабря сообщалось, что контейнеровоз MSC Palatium III под либерийским флагом загорелся в Красном море после попадания ракеты, которую выпустили повстанцы-хуситы со стороны Йемена. В этот день компания Maersk сообщила, что приостановила контейнерные перевозки в Красном море после атаки на судно компании.

Ранее сообщалось, что США созовут коалицию в Красном море для сдерживания атак хуситов на суда.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами