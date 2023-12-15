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ВСУ за неделю потеряли 425 военных на Купянском направлении

МО РФ: ВСУ за неделю потеряли 425 военных и пять танков на Купянском направлении

«Западная» группировка Вооруженных сил Российской Федерации продвинулась на Купянском направлении. Об этом сообщает министерство обороны России.

Российская группировка отразила 27 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что войска РФ ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 113-й бригады теробороны, 57-й мотопехотной, 14-й, 21-й, 41-й, 43-й, 60-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Ягодное, Петропавловка и Купянск Харьковской области.

Минобороны добавляет, что украинская армия за неделю потеряла на Купянском направлении 425 бойцов, пять танков, в том числе один Leopard, 12 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

15 декабря сообщалось, что ВСУ РФ за неделю нанесли 40 групповых ударов по важным объектам Вооруженных сил Украины, а также пунктам размещения вражеских военных.

До этого в Харьковской области сообщили об обстреле двух сел со стороны ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские военные сорвали пять попыток ВСУ провести ротацию на одном из направлений.

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