«Западная» группировка Вооруженных сил Российской Федерации продвинулась на Купянском направлении. Об этом сообщает министерство обороны России.

Российская группировка отразила 27 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что войска РФ ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 113-й бригады теробороны, 57-й мотопехотной, 14-й, 21-й, 41-й, 43-й, 60-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Ягодное, Петропавловка и Купянск Харьковской области.

Минобороны добавляет, что украинская армия за неделю потеряла на Купянском направлении 425 бойцов, пять танков, в том числе один Leopard, 12 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

15 декабря сообщалось, что ВСУ РФ за неделю нанесли 40 групповых ударов по важным объектам Вооруженных сил Украины, а также пунктам размещения вражеских военных.

До этого в Харьковской области сообщили об обстреле двух сел со стороны ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские военные сорвали пять попыток ВСУ провести ротацию на одном из направлений.