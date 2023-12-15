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США объявят о развертывании группы для сдерживания хуситов в Красном море

Axios: США созовут коалицию в Красном море для сдерживания атак хуситов на суда

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Global Look Press

США 15 декабря объявят о развертывании в Красном море многонациональной группы сил, чтобы сдерживать нападения хуситов на гражданские суда. Об сообщает портал Axios.

«Ожидается, что в пятницу США объявят, что специальная модернизированная многонациональная оперативная группа начнет действовать в Красном море, чтобы сдерживать хуситов от дальнейших атак и противодействовать им», — пишет портал со ссылкой на двух чиновников из Израиля и США.

Специальный посланник по Йемену Тим Лендеркинг, посетивший страны Персидского залива, попросил своих коллег в Саудовской Аравии, Омане и Катаре передать хуситам предупреждающие сообщения. Американские чиновники заявили, что несколько стран региона за последние две недели передали хуситам аналогичные сообщения и ясно дали понять, что нападения на суда и Израиль являются «неприемлемыми».

Предупреждения пока не побудили хуситов деэскалировать свои атаки, признали официальные лица США.

В результате атак хуситов прибытие коммерческих судов в порт Эйлат на юге Израиля почти полностью остановился.

До этого сообщалось, что хуситы захватили болгарский сухогруз в Аравийском море.

Ранее в Израиле назвали «роковой ошибкой» возможное вступление «Хезболлы» в войну.

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