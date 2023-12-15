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В Минобороны заявили о срыве ротации ВСУ в Запорожской области

Минобороны РФ: разведчики сорвали ротацию ВСУ у Работино в Запорожской области

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Kuba Stezycki/Reuters

Российские разведчики сорвали ротацию Вооруженных сил Украины в районе села Работино в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны РФ.

Как заявили в ведомстве, разведчики Южного военного округа (ЮВО) выявили скопление украинских военных, которые готовились к ротации личного состава, при помощи разведывательного беспилотника, оборудованного тепловизионной аппаратурой.

Они оперативно передали координаты выявленных позиций ВСУ в пункт управления артиллерией, а после скорректировали огонь 152-мм гаубиц «Мста-Б».

По данным Минобороны, в результате работы разведподразделения и расчетов ствольной артиллерии РФ украинские войска потеряли до 35 военнослужащих и два автомобиля.

До этого сообщалось, что российские войска на Донецком направлении отразили две атаки штурмовиков ВСУ.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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