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Российские артиллеристы не пропустили украинскую бронегруппу

Артиллеристы ВС РФ уничтожили украинскую бронегруппу под Купянском

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Алексей Майшев/РИА Новости

Артиллеристы российской армии уничтожили украинскую бронегруппу под Купянском. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«На Купянском направлении разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов вскрыли движение бронегруппы ВСУ», — заявили в Минобороны.

По данным военного ведомства, речь идет о танке и двух боевых машинах пехоты, которые выдвигались на линию боевого соприкосновения. Командир артиллерийского расчета самоходной гаубицы «Акация» с позывным «Ока» сообщил, что расчеты российских артиллеристов постоянно находятся на боевом дежурстве.

До этого бойцы Западной группировки ВС РФ уничтожили группу эвакуации подбитой техники Вооруженных сил Украины.

Ночью расчеты беспилотников разведывательного подразделения мотострелковой бригады обнаружили передвижение военнослужащих и ремонтно-эвакуационного средства ВСУ.

Ранее ВС России разбили огневые точки ВСУ на Южно-Донецком направлении.

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