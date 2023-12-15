В конгрессе США заметили слова Путина насчет «конца халявы» для Киева

Конгрессмен, член палаты представителей США от Демократической партии Стени Хойер обратил внимание на слова президента России Владимира Путина насчет «конца халявы» для Киева, заявив, что нежелание конгрессменов поддержать Украину дало повод Путину так говорить. Об этом сообщает РИА Новости.

«Владимир Путин на пресс-конференции сказал, что все на Украину поступает с Запада, но бесплатные вещи вскоре закончатся, и кажется, это уже происходит. Другими словами, Путин говорит, что Запад отступает в вопросе защиты свободы. А места в этом зале пустуют», — заявил Хойер.

Виновными в данной ситуации Хойер назначил своих коллег-конгрессменов из Республиканской партии.

До этого сенат конгресса Соединенных Штатов отказался уходить на рождественские каникулы для того, чтобы продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями.

При этом палата представителей, нижняя палата американского парламента, где большинство удерживают республиканцы, решила вовремя отправиться на каникулы.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.