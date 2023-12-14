Путин поручил начальнику Генштаба не спешить с выдавливанием ВСУ из Крынок

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал начальнику Генерального штаба армии страны Валерию Герасимову не спешить со взятием населенного пункта Крынки в Херсонской области под контроль. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал сам глава государства.

Он подчеркнул, что на указанном участке фронта сражаются не просто солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам российского лидера, Киев направил сюда элитные штурмовые отряды.

Как отметил президент, на самом деле у украинских войск «не так много» элитных подразделений. При этом в ходе боевых действий в районе Крынок они понесли «чувствительные» потери.

«Я считаю, что это глупо и безответственно со стороны политического руководства страны. Но это их дело. <...> Секрета нет, я какое-то время назад НГШ сказал: «Не спешите их оттуда выдавливать». Прямо скажу: нам выгодно, чтобы они туда подавали бездумно дальше личный состав», — указал Путин.

Глава государства уточнил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу и Валерий Герасимов намерены постепенно сузить имеющееся у украинских военных «пространство для свободы». В то же время президент назвал происходящее в Крынках трагедией для Киева.

14 декабря российский лидер проводит пресс-конференцию и прямую линию, в ходе которых отвечает на вопросы граждан и подводит итоги уходящего года. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию мероприятия.

Ранее пленный снайпер ВСУ рассказал о тяжелой ситуации в районе населенного пункта Крынки.