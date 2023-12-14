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Путин заявил, что Киев ездит по миру и «клянчит» деньги

Путин заявил, что Киев клянчит деньги, показывая «успехи» контрнаступления

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Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Украинские власти ездят по всему миру и клянчат деньги для вооружения. Для этого они пытаются показать «успехи» контрнаступления. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции.

До этого стало известно, что чиновники Евросоюза в частном порядке нелестно отзываются об Украине, хотя публично демонстрируют безоговорочную поддержку Киева.

Издание Politico отметило, что публично высокопоставленные чиновники ЕС говорят об изоляции Венгрии, которая выступает против траншей Киеву и начала переговоров о вступлении Украины в объединение европейских стран. Однако в анонимных комментариях журналистам политики признают, что украинский конфликт для большинства лидеров ЕС перестал быть приоритетной темой.

14 декабря глава российского государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным». Свои вопросы президенту могут задать обычные граждане, а также представители отечественных и зарубежных СМИ.

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил журналистам, что Будапешт не поддерживает начало переговоров Европейского союза с Украиной о ее вступлении в блок.

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Прямая линия Путина — 2023
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