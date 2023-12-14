В Подмосковье оценили меры поддержки бизнеса

Московская область — самый быстроразвивающийся субъект России, в котором работают крупнейшие предприятия практически любой отрасли. Об этом в беседе с РИАМО заявил гендиректор ведущего пищевого производства Подмосковья ГК «Тамаки» Андрей Белянин. Поддержка бизнеса в регионе, по его словам, находится на высоком уровне.

«Из запоминающихся и отлично работающих проектов, касательно завода я бы отметил субсидию на возмещение по инженерным сетям и займ на покупку оборудования под 2%, а при нынешней ключевой ставке такие условия, я считаю просто подарком судьбы», — сказал Белянин.

Он добавил, что 2023 год стал знаковым для предприятия, в первую очередь, благодаря переезду в новый промышленный комплекс в городе Лыткарино Московской области.

В декабре губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что за прошедшие 10 месяцев промышленность в Подмосковье выросла на 13,2%, а в ряде направлений рост составил более 20%. По его словам, в регионе действуют 1,3 тыс. крупных и средних предприятий, на которых трудятся более 480 тыс. сотрудников.

Глава региона добавил, что Московская область входит в топ-3 рейтинга АСИ инвестиционной привлекательности регионов.

Ранее в Москве прошла конференция Baltic Winter 2023.