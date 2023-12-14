Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт: разгром 47-й бригады ВСУ станет моральным ударом по Киеву

Военный эксперт Онуфриенко: проблемы 47-й бригады негативно влияют на дух ВСУ

close
100%
Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko

Бедствующее положение элитной 47-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) может серьезно подорвать дух украинских военных и пошатнуть доверие населения к руководству страны. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя сообщения западных СМИ о растущей нехватке боеприпасов в указанном подразделении.

«Проблемы у 47-й бригады начались еще в сентябре. Тогда подразделение находилось в окружении наших войск, испытывало снарядный и кадровый голод. Военные из этого формирования часто мелькали в новостях с заявлениями об отказе воевать, откровенно говорили о проблемах украинской армии», — рассказал Онуфриенко.

Он добавил, что информация о том, что 47-я бригада ВСУ находится на грани разгрома, несколько преувеличена. При этом, по его мнению, важно другое — об этом начали писать западные СМИ, готовя американцев и европейцев к поражению Киева.

Аналитик напомнил, что 47-ю бригаду рекламировали как лучшее подразделение ВСУ. Ему пророчили решающую роль в контрнаступлении.

Накануне американское издание Military Watch Magazine (MWM) сообщило, что 47-я бригада ВСУ, дислоцированная в Авдеевке в Донецкой народной республике (ДНР), оказалась в окружении и испытывает растущую нехватку боеприпасов.

Как говорится в статье, данное соединение обладает элитным статусом, поскольку использует новейшую технику, переданную странами НАТО: немецкие танки Leopard 2A6, американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley и самоходные артиллерийские установки (САУ) M109. Эта бригада должна была остановить продвижение российских войск к Авдеевке, но не сумела сделать это из-за нехватки боеприпасов.

Ранее российские войска отразили атаку штурмовой группы ВСУ на Запорожском направлении.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами