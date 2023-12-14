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Сенат США проголосовал за рекордный оборонный бюджет на 2024 год

Сенат одобрил оборонный бюджет США на 2024 год объемом $886 млрд

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J. Scott Applewhite/AP

Сенат США поддержал оборонный бюджет страны на 2024 финансовый год объемом в $886 млрд. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на результаты голосования.

Документ предполагает ассигнования на оборонные нужды США, увеличенные примерно на 3% по сравнению с показателями прошлого года. Ранее в конгрессе появилась комиссия, отвечающая за согласование всех деталей проектов оборонного бюджета, подготовленных сенатом и палатой представителей. Теперь же палаты голосуют по единому, согласованному документу.

После того, как проект оборонного бюджета будет утвержден сенатом, палатой представителей, документ поступит на подпись президенту США Джо Байдену.

Законопроект об ассигнованиях на национальную оборону Соединенных Штатов принимается конгрессом ежегодно.

Также стало известно, что бюджет военной структуры НАТО на 2024 год увеличен на 12% по сравнению с 2023 годом, до 2,03 млрд евро, бюджет политической составляющей организации вырос на 18,2%, до 438,1 млн евро.

Ранее стало известно, что США хотят потратить выделенные для Украины деньги на Тайвань.

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