Зеленский объявил в США, что Украине нужно больше ЗРК Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Вашингтон заявил группе аналитиков, что его стране требуется больше зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot («Патриоты») для защиты как минимум Херсона и Одессы. Его слова приводит Politico.

По его словам, все «Патриоты» сейчас сосредоточены вокруг Киева только для защиты столицы от российских атак.

Зеленский не уточнил, будет ли просить американскую администрацию о дополнительных ЗРК в ходе визита в Белый дом, однако в его офисе уже давно говорят об острой необходимости в системах противовоздушной обороны и ракетах большой дальности.

Официальный представитель США заявил Politico, что Вашингтон привержен укреплению украинской противовоздушной обороны, сейчас американцы договариваются с союзниками об отправке большего количества «Патриотов» на Украину.

На сегодняшний день Украина получила одну пусковую установку «Патриот» из США, а еще одну подарили совместно Германия и Нидерланды. В октябре Берлин пообещал отправить в Киев еще одну пусковую установку.

12 декабря Зеленский прибыл в США, где в том числе встретился с президентом Джо Байденом. В рамках переговоров политики обсудили дальнейшую военную помощь Киеву. Однако некоторое время назад поддержка Киева со стороны Вашингтона была заблокирована в конгрессе.

В Белом доме заявили, что выделенных для Украины средств хватит «на пару недель». Вашингтон намерен направить Киеву еще два пакета помощи, однако после этого поддержка иссякнет, если конгресс не одобрит дополнительное финансирование. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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