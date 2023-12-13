Директор омской школы запретила вешать табличку с именем ветерана СВО

Директора омской школы №87 обвинили в запрете установить доску с именем ветерана СВО. Видеообращение к мэру города Сергею Шелесту записали сослуживцы погибшего в бою Алексея Ямщикова, сообщает портал «NGS55».

«Мы предложили увековечить память погибшего, установив на стене его родной школы 87 мемориальную доску, предварительно все согласовав в администрации Ленинского округа, Департаменте имущественных отношений и военкомате. И с этими документами мы пришли на встречу с директором школы. К нашему изумлению, мы услышали такие слова: «Если мы будем всех развешивать, стен не хватит, здесь вам не кладбище», — заявили в обращении бойцы.

В мэрии города отреагировали на обращение и ответили, что произошло недоразумение: директор заявила обратившимся бойцам, что для установки памятной доски необходимо собрать пакет надлежащих документов и отнести их в Омский горсовет, где принимаются данные решения.

До этого мэр Пензы Басенко призвал отложить установку мемориалов участникам СВО в школах.

Ранее на Ямале решили ввести новую меру поддержки для участников СВО.