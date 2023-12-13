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ВС РФ получили финальную в этом году партию БТР и БМП

«Ростех» передал российской армии финальную партию БМП и БТР за 2023 год

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Предприятие «Курганмашзавод» (КМЗ, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» «Ростеха») передал российским войскам финальную в 2023 году партию боевых машин пехоты БМП-3 и десантных бронетранспортеров БТР-МДМ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга.

«В Вооруженные силы РФ в полном объеме поставлены не только БМП-3 и БТР-МДМ. Как соисполнитель по ГОЗ «Курганмашзавод» закрыл свою часть обязательств по поставкам БМП-2М с боевым модулем «Бережок», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что каждый БМП-3 оснащен бронеэкраном и противокумулятивными решетками.

Исполнительный директор предприятия Игорь Гиске добавил, что «Курганмашзавод» модернизирует производственные мощности и расширяет штат при поддержке «Ростеха».

До этого «Ростех» поставил отечественные свечи зажигания для авиадвигателей SaM146. Двигатели SaM146 используются на самолетах SSJ-100.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

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