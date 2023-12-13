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ВСУ атаковали Белгородскую область

Гладков: дроны ВСУ сбросили взрывные устройства на белгородское село Щетиновка

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины 12 декабря сбросили с беспилотников по селу Щетиновка в российском регионе пять взрывных устройств.

Чиновник заверил, что в результате атаки никто не пострадал, однако была повреждена кровля коровника.

Кроме того, в Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино украинские военные выпустили семь минометных снарядов. Там также обошлось без последствий.

В Шебекинском городском округе по селу Белянка противник выпустил три минометных снаряда, по поселку Первомайский и хутору Марьино — по два минометных снаряда, по селу Новая Таволжанка — один минометный снаряд. Пострадавших и разрушений не выявлено, поделился Гладков.

Накануне губернатор Гладков сообщал, что ВС Украины в течение суток обстреляли Белгородскую область более 20 раз. Село Графовка Краснояружского района было обстреляно дважды.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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Обстрелы Белгородской области
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