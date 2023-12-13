В Гайане задумались над расширением военного сотрудничества с США

Вице-президент Гайаны Бхаррат Джагдео заявил об изучении расширенного военного сотрудничества с США на фоне территориального конфликта с Венесуэлой вокруг региона Эссекибо. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times.

«Мы верим, что у нас есть возможность сдержать Венесуэлу и предотвратить любые агрессивные намерения в отношении нашей страны», — заявил Джагдео.

Вице-президент Гайаны не уточнил, какого рода военное сотрудничество предполагается усилить с Соединенными Штатами, но отметил, что Вооруженные силы Гайаны, включая резервы, составляют около четырех тысяч солдат и офицеров. В то время как у Венесуэлы численность Вооруженных сил составляет до 351 тысячи человек.

Джагдео отметил, что одной из причин, по которым президент Венесуэлы Николас Мадуро мог поднять вопрос Эссекибо после того, как с Венесуэлы были сняты некоторые санкции.

До этого комиссия высокого уровня, ответственная за защиту спорной территории Гайаны-Эссекибо, объявила о подготовке предложения для президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в связи с переговорами по территориальному конфликту с президентом Гайаны Мухаммедом Ирфааном Али.

Ранее США призвали Венесуэлу и Гайану к мирному решению территориального спора.