В Киеве произошли несколько сильных взрывов

В Киеве произошли сильные взрывы, сообщает Telegram-канал Klymenko Time. По информации канала, тревогу включили уже после них.

Воздушная тревога также объявлена в Киевской и Черниговской областях.

В сообщении говорится, что в украинских военных пабликах пишут, что по объектам в Киеве был нанесен удар баллистическими ракетами.

Вечером 12 декабря в Одессе произошли взрывы. До этого назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщал о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

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