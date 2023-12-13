В Думе уточнили срок новых выплат семьям погибших участников спецоперации

Согласно предложенной поправке к законопроекту, члены семей погибших участников спецоперации (СВО), которые являются сотрудниками государственных структур, смогут получить единовременную социальную выплату в течение года после гибели военнослужащего в зоне боевых действий. Эта поправка была предложена во время второго чтения законопроекта о праве семей погибших участников спецоперации на получение социальной выплаты для покупки или строительства жилья.

Документ уже прошел первое чтение в середине июля.

Поправку рекомендовал к принятию комитет Государственной думы РФ по безопасности и противодействию коррупции. Она уточняет срок, в течение которого возможно получить выплату.

Согласно законопроекту, выплаты могут получить сами сотрудники или члены их семей в случае гибели при исполнении служебного долга при наличии выслуги в десять лет.

Жилищная выплата предоставляется членам семьи в случае гибели родственника в период прохождения военной службы по контракту, призыва на военную службу по мобилизации или пребывания в добровольческом формировании. Уточняется, что речь идет о бывших сотрудниках органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, системы принудительного исполнения, противопожарной службы и таможни, которые в настоящее время участвуют в спецоперации.

5 декабря стало известно, что выплаты при гибели военных хотят распространить на их еще не родившихся детей. В настоящее время страховые выплаты могут получить супруги, родители, усыновители, дедушки и бабушки, отчим или мачеха, несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие в детстве инвалидами, а также дети до 23 лет, обучающиеся очно в вузе или колледже.

Ранее Генпрокуратура связала серию поджогов военкоматов с успехами России в СВО.