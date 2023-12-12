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ВС России вскрыли перемещение ВСУ около Серебрянского лесничества

Российские военные вскрыли перемещение ВСУ в районе Серебрянского лесничества

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko

Военнослужащие группировки «Центр» обнаружили перемещение украинской 63-й механизированной бригады на Краснолиманском направлении, в результате чего противник потерял около 50 солдат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука.

Подразделения мотострелковой бригады совместно с огневой поддержкой артиллерии успешно провели операцию.

Авиация группировки нанесла удары по четырем командно-наблюдательным пунктам, а также по скоплениям вражеских сил и огневым средствам в районе Серебрянки и Червоной Дибровы.

В предыдущем сообщении Минобороны уже отмечалось, что ВСУ понесли значительные потери на Краснолиманском направлении, включая до 175 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты и два автомобиля.

Также в Минобороны сообщили, что российские десантники уничтожили группу ВСУ вблизи Артемовска. Артиллерийские подразделения 120-миллиметровых самоходных установок (САУ) 2С31 «Вена» костромских десантников, выполняя боевые задачи по уничтожению замаскированных объектов и позиций противника в зоне специальной военной операции (СВО), ежедневно уничтожают личный состав и технику украинских военных, окопавшихся в лесопосадках вблизи этого города.

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.

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Операция на Украине
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