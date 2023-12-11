Минобороны объявили неподотчетным на время СВО

Минобороны России может не отчитываться об эффективности управления госимуществом до тех пор, пока не завершится спецоперация на Украине. Об этом сказано в распоряжении правительства, которое опубликовано на портале правовой информации.

«<…> Минобороны России не осуществляет размещение <…> отчетности об эффективности управления <…> госимуществом», — уточнили в документе.

11 декабря президент России Владимир Путин подтвердил, что участники СВО должны иметь возможность получать льготную ипотеку без ограничений по возрасту.

Также правительство России расширило план мероприятий по повышению уровня занятности бойцов спецоперации, получивших инвалидность. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании.

Накануне в Минобороны сообщили число десантников, ставших Героями РФ с начала спецоперации.

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.