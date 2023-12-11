Минобороны сообщило об экспериментах США на Украине во время СВО

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что сотрудники министерства обороны США проводили опасные эксперименты во время специальной военной операции (СВО). Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что российские специалисты получили доступ к нескольким биологическим объектам, включая лаборатории в Рубежном, Северодонецке и Херсоне.

«Ее анализ подтвердил опасный характер экспериментов Пентагона по оценке восприимчивости населения Украины к зоонозным инфекциям», — заявил он.

Также он отметил факты испытания на местном населении фармацевтических препаратов и вывоз в США биологических образцов.

Также Кириллов заявил, что в список фигурантов военно-биологического досье Минобороны России могут быть внесены лица, оказавшие влияние на ход расследования причин возникновения пандемии COVID-19. По его словам, в США игнорируются важнейшие вопросы биологической безопасности.

Ранее Минздрав РФ прокомментировал распространение микоплазменной инфекции в России.