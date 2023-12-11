В МО РФ заявили о планах СБУ провести новую провокацию

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил на брифинге, что Служба безопасности Украины (СБУ) из-за неудавшегося контрнаступления планирует провокацию с использованием боевых отравляющих веществ. Его слова передает ТАСС.

Как указал Кириллов, СБУ привлекла украинскую компанию «Реалаб», через которую в октябре-ноябре закупила в Германии триэтаноламин и азотосодержащее соединение натрия. Он отметил, что триэтаноламин входит в приложение по химикатам Конвенции о запрещении химического оружия и подлежит ежегодному декларированию.

«По нашей оценке, данные химикаты могут быть использованы СБУ для производства боевого отравляющего вещества с целью проведения ограниченной по масштабам провокационной акции на подконтрольной территории в полосе действий наиболее активно наступающей группировки Вооруженных сил России», — сказал генерал-лейтенант.

В октябре Россия передала Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) доказательства применения запрещенных веществ Украиной. Генеральный директор организации Фернандо Ариас пообещал, что материалы будут изучены специалистами.

Посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин подчеркнул, что эта информация имеет гриф ОЗХО «особо защищено»: такой формат был выбран для того, чтобы предотвратить спекуляции на эту тему.

27 ноября сообщалось, что Россия получила доказательства передачи Украине химикатов из США. Замглавы Минпромторга РФ Кирилл Лысогорский заявил, что опасные вещества передают солдатам ВСУ, а также воюющим на их стороне иностранцам.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев оценил риски утраты Украиной контроля над биологическими объектами.