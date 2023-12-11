В Сирии база США на месторождении нефти подверглась обстрелу

Американская база на месторождении нефти «Омар» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный источник.

Уточняется, что на территории месторождения упали четыре ракеты. Источник добавил, что после обстрела американские вертолеты поднялись в небо над районом.

5 декабря Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) сообщило о выпуске 15 ракет с территории Ирака по американской базе в Сирии.

По данным Пентагона, опубликованным газетой The Washington Post, американские военные на Ближнем Востоке с октября столкнулись с не менее чем 76 атаками боевиков в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта. Обстрелы ракетами и нападения с использованием беспилотных летательных аппаратов на американские войска в Ираке и Сирии происходят практически ежедневно.

Ранее шиитские группировки заявили об атаке дронами баз США в Сирии и Ираке.