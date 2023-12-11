Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Сирии база США на месторождении нефти подверглась обстрелу

База США на месторождении нефти «Омар» в Сирии подверглась ракетному обстрелу

close
100%
Hussein Malla/AP

Американская база на месторождении нефти «Омар» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный источник.

Уточняется, что на территории месторождения упали четыре ракеты. Источник добавил, что после обстрела американские вертолеты поднялись в небо над районом.

5 декабря Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) сообщило о выпуске 15 ракет с территории Ирака по американской базе в Сирии.

По данным Пентагона, опубликованным газетой The Washington Post, американские военные на Ближнем Востоке с октября столкнулись с не менее чем 76 атаками боевиков в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта. Обстрелы ракетами и нападения с использованием беспилотных летательных аппаратов на американские войска в Ираке и Сирии происходят практически ежедневно.

Ранее шиитские группировки заявили об атаке дронами баз США в Сирии и Ираке.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами