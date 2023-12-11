ВМФ РФ будут переданы три ракетоносца типа «Борей-А»

Президент России Владимир Путин объявил, что ВМФ РФ будут переданы три подводных ракетоносца типа «Борей-А». Его слова приводит ТАСС.

Отмечается, что производство ракетоносцев осуществляет «Севмаш».

Также президент сообщил о строительстве пяти подводных лодок «Ясень-М» и переходе на последний этап возведения атомного крейсера «Архангельск». Заявления были сделаны российским лидером на церемонии поднятия флага на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III».

До этого стало известно, что ракетоносец проекта 955а «Дмитрий Донской» для Северного флота спустят на воду в 2025 году.

Атомный крейсер был заложен на стапелях «Севмаша» в 2021 году — по контракту предполагается, что он будет сдан Северному флоту для боевой службы в 2026 году.

В апреле 2023 года была анонсирована передача имени крейсера «Петр Великий» подводному атомному ракетоносцу типа «Борей-А».

Ранее почта России выпустила марки с новыми подлодками проектов «Борей» и «Ясень».