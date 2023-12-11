Швеция анонсировала выделение нового пакета помощи Украине

Правительство Швеции намерено объявить о выделении нового пакета помощи Украине в размере $134 млн. Об этом на брифинге сообщили премьер-министр Ульф Кристерссон и министр по международному сотрудничеству Йохан Форсселль, передает ТАСС.

«<…> это самая крупная поддержка в рамках двусторонней помощи Швеции Украине», — уточнил Кристерссон.

Средства направят из общего бюджета зарубежной помощи. В том числе $86 млн — в учрежденный Всемирным банком фонд поддержки базовой инфраструктуры Украины. Еще $28,7 млн передадут в основанный Европейским банком реконструкции и развития фонд окружающей среды и энергетики для Киева.

Кроме того, $9,6 млн направят на продовольственные программы ООН, $7,2 млн поступят ЮНЕСКО для возведения убежищ в школах и детских садах, а $2,4 млн собираются распределить по каналам управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

11 декабря в Европарламенте назвали бомбой замедленного действия прием Украины в ЕС.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.